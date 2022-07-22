METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENIZ BANK A.S. 21.523,87 % 0,00021 % 0,000035 % 0,164318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047360
BIST
16:522.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,26
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:5217,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:5218,1591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1697
En Düşük
17,9826
16:52990,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,14
|Açılış
|: 990,15
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
990,30
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.544.073
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ENSRI
|16,89
|81.015.232
|% 9,60
|
|UFUK
|90,10
|6.334.749
|% -8,90
|
|KERVT
|7,09
|97.644.056
|% -4,70
|
|ULUSE
|186,60
|7.207.176
|% -4,31
|
|VAKKO
|17,92
|32.595.287
|% -4,27
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,45
|2.568.133.192
|% -2,23
|
|SISE
|21,20
|1.548.527.756
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|EREGL
|28,40
|955.586.359
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,82
|785.914.930
|% 3,01
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,35
|326.221.591
|% 2,27
|
|ODAS
|3,68
|620.072.217
|% -0,27
|
|TSKB
|2,33
|226.641.302
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|359.238.301
|% 4,38
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7190
|17,7430
|% 0,19
|
|Euro
|18,1465
|18,1840
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2270
|21,3334
|% 0,11
|
|Frank
|18,3763
|18,4870
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7011
|4,7246
|% -0,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|990
|990
|11,14
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.665
|6.732
|-30,00
|
|Yarım
|3.247
|3.294
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|-7,00
|
Seans Raporu
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