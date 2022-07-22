METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A
16:412.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,62
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4117,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4118,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1616
En Düşük
17,9826
16:41983,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,85
|Açılış
|: 983,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KLRHO
|16,28
|36.031.082
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,28
|69.192.814
|% 9,64
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|90,10
|6.309.891
|% -8,90
|
|KERVT
|7,13
|93.864.674
|% -4,17
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|VAKKO
|17,96
|31.029.544
|% -4,06
|
|CRDFA
|2,66
|7.798.360
|% -3,97
|
|THYAO
|50,75
|2.219.896.883
|% -1,65
|
|SISE
|21,16
|1.488.193.864
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,14
|1.062.010.370
|% 3,97
|
|EREGL
|28,32
|920.325.809
|% 1,87
|
|SAHOL
|19,77
|765.283.226
|% 2,75
|
|EKGYO
|3,14
|1.062.010.370
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,34
|315.316.413
|% 1,52
|
|ODAS
|3,68
|599.475.944
|% -0,27
|
|TSKB
|2,33
|212.170.953
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,69
|358.831.373
|% 2,18
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7156
|17,7232
|% 0,08
|
|Euro
|18,1422
|18,1549
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,1577
|21,2638
|% -0,22
|
|Frank
|18,2878
|18,3980
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7025
|4,7261
|% 0,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|16,11
|
|Altın Gr.
|981
|981
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.620
|6.678
|-84,00
|
|Yarım
|3.226
|3.268
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,27
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:55BMSCH
Yüzde 5.44 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 789, 618 adet işlem
-
16:54BUCIM
Yüzde 6.58 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 046, 988 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 20, 572.00 milyon TL de
-
16:53EGEPO
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 642 adet işlem
-
16:52ALARK
Yüzde 4.19 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 825, 508 adet işlem