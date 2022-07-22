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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 16.646,17 % 0,000024 % 0,000034 % 1,440017



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047347


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PEGYO 2,39 45.556.085 % 9,63  
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Sterlin 21,3097 21,4165 % 0,50  
Frank 18,3906 18,5014 % 0,72  
Riyal 4,7093 4,7329 % 0,17  
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Altın Ons 1.731 1.732 12,98  
Altın Gr. 987 987 7,78  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.644 6.706 -56,00  
Yarım 3.237 3.282 -26,00  
Çeyrek 1.624 1.641 -13,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 0,02  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 -0,02  
B. Petrol 104 104 0,50  
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