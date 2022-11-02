METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 493,05 % 0,000021 % 0,00002 % 0,955814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076192
BIST
15:524.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 25,06
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:5218,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:5218,4692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1100
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4692
En Düşük
18,2949
15:52991,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,24
|Açılış
|: 991,47
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ERCB
|85,25
|92.008.147
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.366.548
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.218.820
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.939.674
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.707.705
|% 9,92
|
|LIDER
|44,38
|49.554.991
|% -8,04
|
|ERBOS
|160,00
|234.940.120
|% -7,51
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,46
|35.694.014
|% -5,61
|
|KRGYO
|8,29
|101.860.557
|% -4,60
|
|ASELS
|34,88
|4.538.211.435
|% 4,62
|
|THYAO
|101,40
|4.209.497.042
|% -0,98
|
|SASA
|126,50
|2.636.913.128
|% -3,80
|
|ODAS
|8,47
|1.741.228.185
|% 8,04
|
|TUPRS
|396,10
|1.697.360.121
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,55
|1.299.638.836
|% 0,89
|
|TSKB
|3,13
|702.355.644
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,04
|445.493.747
|% 2,00
|
|ODAS
|8,47
|1.741.228.185
|% 8,04
|
|ISCTR
|9,22
|1.244.430.875
|% -1,71
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6229
|% 0,20
|
|Euro
|18,4485
|18,4603
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3378
|21,4448
|% 0,24
|
|Frank
|18,6144
|18,7265
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,23
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05AKFGY
Yüzde 4.39 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 463, 560 adet işlem
-
16:04KMPUR
Yüzde 8.23 oranında artışla 88.75 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 033 adet işlem
-
16:03OYAKC
Yüzde 8.45 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 769, 384 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 19 artarak (% 0.65 ) 3, 592
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, MNDTR, KERVN, NTGAZ, AFYON, ERCB