METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 9.140,8 % 0,000093 % 0,000102 % 1,098846
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076194
BIST
14:594.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:5918,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:5918,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:59991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,03
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ERCB
|85,25
|86.601.268
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.678.943
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.586.947
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|205.776.488
|% 9,89
|
|LIDER
|44,56
|45.283.946
|% -7,67
|
|ERBOS
|161,00
|223.677.474
|% -6,94
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,16
|32.609.241
|% -6,18
|
|MARTI
|5,84
|46.507.288
|% -5,50
|
|ASELS
|34,68
|4.146.750.426
|% 4,02
|
|THYAO
|101,40
|3.794.026.032
|% -0,98
|
|SASA
|127,20
|2.495.765.972
|% -3,27
|
|ODAS
|8,45
|1.617.263.706
|% 7,78
|
|TUPRS
|396,50
|1.596.103.281
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,58
|1.187.127.055
|% 1,55
|
|ODAS
|8,45
|1.617.263.706
|% 7,78
|
|TSKB
|3,11
|483.978.416
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,03
|308.808.729
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,01
|125.489.996
|% 2,02
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6238
|% 0,20
|
|Euro
|18,4441
|18,4541
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,3589
|21,4660
|% 0,34
|
|Frank
|18,6143
|18,7264
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,74
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.661
|6.714
|19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|
Seans Raporu
14:57
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 67 artarak (% 0.38 ) 4, 432
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15:12XU100
Endeks 4, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 46, 204.00 milyon TL de
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15:11SUMAS
Yüzde 6.84 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 954 adet işlem
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15:10GWIND
Yüzde 4.01 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 181, 809 adet işlem
-
15:09AFYON
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 001, 342 adet işlem