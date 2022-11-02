METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.894,14 % 0,000071 % 0,002027 % 28,682826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076196
BIST
14:474.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 37,45
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:4718,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:4718,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:47991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,91
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:45
|NTGAZ
|35,88
|183.395.635
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.477.962
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|203.483.458
|% 9,89
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|LIDER
|44,48
|44.620.424
|% -7,83
|
|ERBOS
|160,50
|221.627.511
|% -7,23
|
|HEDEF
|13,78
|74.501.919
|% -6,70
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,20
|32.026.090
|% -6,11
|
|ASELS
|34,68
|4.109.409.557
|% 4,02
|
|THYAO
|101,40
|3.732.335.972
|% -0,98
|
|SASA
|127,20
|2.464.462.170
|% -3,27
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,30
|1.567.056.739
|% 1,62
|
|EKGYO
|4,57
|1.173.691.535
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TSKB
|3,10
|459.774.944
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|289.419.031
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.111.852
|% 3,03
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,4382
|18,4473
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3661
|21,4732
|% 0,37
|
|Frank
|18,6148
|18,7269
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,13
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,79
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.663
|6.715
|20,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|