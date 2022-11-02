METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 418,62 % 0,000134 % 0,000478 % 3,555413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076199
BIST
15:004.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 32,05
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:0018,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:0018,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0766
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:00991,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,99
|Açılış
|: 991,21
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:00
|NTGAZ
|35,88
|183.719.165
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|207.296.380
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.855.019
|% 9,98
|
|ERCB
|85,20
|87.453.762
|% 9,94
|
|AFYON
|6,98
|142.606.254
|% 9,92
|
|LIDER
|44,52
|45.612.013
|% -7,75
|
|ERBOS
|160,20
|225.929.012
|% -7,40
|
|MARTI
|5,77
|46.764.218
|% -6,63
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,20
|32.831.223
|% -6,11
|
|ASELS
|34,56
|4.174.624.997
|% 3,66
|
|THYAO
|101,50
|3.830.989.468
|% -0,88
|
|SASA
|127,10
|2.513.808.292
|% -3,35
|
|ODAS
|8,43
|1.642.621.551
|% 7,53
|
|TUPRS
|396,10
|1.607.657.916
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,56
|1.198.669.903
|% 1,11
|
|ODAS
|8,43
|1.642.621.551
|% 7,53
|
|TSKB
|3,10
|506.619.067
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,03
|313.530.085
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,01
|125.567.207
|% 2,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6182
|18,6231
|% 0,20
|
|Euro
|18,4234
|18,4358
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3525
|21,4596
|% 0,31
|
|Frank
|18,6219
|18,7340
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|8,49
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.665
|6.716
|21,00
|
|Yarım
|3.248
|3.284
|11,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|0,12
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ODAS
Yüzde 7.53 oranında artışla 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 877, 615 adet işlem
-
15:14OYAKC
Yüzde 9.15 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 943, 838 adet işlem
-
15:13AKCNS
Yüzde 6.71 oranında artışla 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 171, 544 adet işlem
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 67 artarak (% 0.38 ) 4, 432
-
15:12XU100
Endeks 4, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 46, 204.00 milyon TL de