METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 15:54
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 69.046,29 % 0,000016 % 0,000338 % 21,595852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076256
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 986,81
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.445.453
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.943.331
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.528.605
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.578.390
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|282.235.092
|% -9,25
|
|LIDER
|44,02
|60.194.537
|% -8,79
|
|KRGYO
|8,07
|118.967.108
|% -7,13
|
|YAPRK
|48,78
|44.382.766
|% -6,91
|
|HEDEF
|13,90
|120.072.389
|% -5,89
|
|ASELS
|35,84
|8.019.943.851
|% 7,50
|
|THYAO
|101,20
|5.763.852.990
|% -1,17
|
|SASA
|125,90
|3.106.805.823
|% -4,26
|
|EREGL
|30,58
|2.811.136.583
|% 3,03
|
|TUPRS
|395,30
|2.660.578.704
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,54
|1.705.246.774
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|960.670.243
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,02
|2.641.927.662
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|557.261.744
|% 1,50
|
|ODAS
|8,47
|2.004.911.018
|% 8,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,3887
|18,4049
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3052
|21,4120
|% 0,09
|
|Frank
|18,5807
|18,6927
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,39
|
|Altın Gr.
|987
|988
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.646
|6.703
|8,00
|
|Yarım
|3.238
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de