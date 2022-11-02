METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 15:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 664,32 % 0,000141 % 0,000087 % 0,619387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076265
BIST
17:224.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 18,80
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:2218,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:2218,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0599
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:22988,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 988,62
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PRKAB
|34,10
|272.670.708
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.274.971
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.095.784
|% 9,99
|
|MZHLD
|152,10
|40.654.022
|% 9,98
|
|EDATA
|24,46
|85.321.171
|% 9,98
|
|LIDER
|44,18
|56.266.984
|% -8,45
|
|ERBOS
|158,80
|257.751.776
|% -8,21
|
|YAPRK
|48,44
|41.531.264
|% -7,56
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,21
|113.081.291
|% -5,52
|
|ASELS
|36,18
|7.155.009.457
|% 8,52
|
|THYAO
|101,30
|4.992.234.696
|% -1,07
|
|SASA
|125,50
|2.887.989.580
|% -4,56
|
|EREGL
|30,42
|2.388.943.294
|% 2,49
|
|TUPRS
|397,80
|2.374.473.354
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,55
|1.549.815.874
|% 0,89
|
|TSKB
|3,10
|864.144.377
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,03
|508.963.023
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,01
|2.170.027.087
|% -3,94
|
|ODAS
|8,38
|1.879.613.693
|% 6,89
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6193
|18,6220
|% 0,19
|
|Euro
|18,4044
|18,4191
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3116
|21,4184
|% 0,12
|
|Frank
|18,5979
|18,7099
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% 0,16
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,45
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.663
|6.716
|21,00
|
|Yarım
|3.247
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,46
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37KAREL
Yüzde 5.77 oranında artışla 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 487 adet işlem
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17:35AZTEK
Yüzde 5.39 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268, 892 adet işlem
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17:33AVHOL
Yüzde 7.24 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 723 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TKFEN, TTKOM
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 91 artarak (% 0.53 ) 3, 588