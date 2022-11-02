METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.11.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 7.638,78 % 0,000094 % 0,004037 % 43,054327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076197
BIST
16:374.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 30,64
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:3718,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:3718,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:37991,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,92
|Açılış
|: 991,14
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ERCB
|85,25
|93.869.240
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.674.087
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.612.870
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.865.610
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,38
|53.321.618
|% -8,04
|
|ERBOS
|160,10
|245.705.321
|% -7,46
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,13
|107.185.824
|% -6,44
|
|YAPRK
|49,10
|37.601.337
|% -6,30
|
|ASELS
|36,24
|6.334.833.597
|% 8,70
|
|THYAO
|101,30
|4.615.090.275
|% -1,07
|
|SASA
|126,10
|2.766.157.770
|% -4,11
|
|TUPRS
|398,70
|2.188.572.350
|% 2,23
|
|ODAS
|8,43
|1.821.809.653
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,56
|1.426.443.023
|% 1,11
|
|TSKB
|3,14
|800.739.722
|% 5,72
|
|SKBNK
|2,04
|485.016.200
|% 2,00
|
|ODAS
|8,43
|1.821.809.653
|% 7,53
|
|ASELS
|36,24
|6.334.833.597
|% 8,70
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6200
|18,6244
|% 0,21
|
|Euro
|18,4229
|18,4382
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3373
|21,4443
|% 0,24
|
|Frank
|18,6222
|18,7343
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,12
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,77
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,92
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.677
|6.729
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,12
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 4, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 59, 856.00 milyon TL de
-
16:52TEKTU
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 398, 833 adet işlem
-
16:51HURGZ
Yüzde 7.47 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 684, 361 adet işlem
-
16:50MERIT
Yüzde 4.50 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 811 adet işlem
-
16:49SKTAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 668, 646 adet işlem