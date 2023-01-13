METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 18:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 78.997,92 % 0,000038 % 0,000077 % 2,036168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102244
BIST
17:564.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,11
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5618,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5620,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0444
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:561.154,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.154,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MANAS
|11,37
|103.187.395
|% 10,02
|
|BRKSN
|9,90
|3.193.076
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|158.544.879
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|9.116.594
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,19
|29.027.931
|% -6,42
|
|ISFIN
|6,26
|162.684.302
|% -6,15
|
|THYAO
|134,40
|7.664.202.906
|% -1,03
|
|EREGL
|40,22
|5.874.356.069
|% 1,62
|
|ASELS
|55,10
|5.411.047.095
|% -1,43
|
|KRDMD
|18,63
|5.059.537.705
|% -1,43
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|YKBNK
|9,17
|2.782.937.388
|% 1,44
|
|KRDMD
|18,63
|5.059.537.705
|% -1,43
|
|SKBNK
|2,63
|548.779.735
|% -0,38
|
|PETKM
|17,67
|3.275.017.759
|% 1,44
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7867
|18,8011
|% 0,09
|
|Euro
|20,3378
|20,3481
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,8441
|22,9586
|% -0,11
|
|Frank
|20,1439
|20,2652
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|6,05
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.837
|7.911
|101,00
|
|Yarım
|3.819
|3.871
|49,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|