METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 14:11
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 45.941,04 % 0,000067 % 0,00005 % 0,739012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138290
BIST
17:025.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,05
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0219,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0583
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0221,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:021.257,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.257,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.576.940
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
|
|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
|% 5,57
|
|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
|
|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,94
|825.340.496
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.263.647
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3605
|19,3654
|% 0,24
|
|Euro
|21,3540
|21,3714
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2028
|% -0,23
|
|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.798
|8.915
|124,00
|
|Yarım
|4.297
|4.362
|60,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.181
|30,00
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,06
|