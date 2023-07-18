METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2023 17:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 2.027,85 % 0,000088 % 0,000158 % 1,800815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173124
BIST
'
18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,5816
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,6502
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,55
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 60,53
|Açılış
|: 1.715,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.421.025
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.690.742
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|30.654.561
|% -10,00
|
|VKFYO
|32,48
|11.080.796
|% -9,98
|
|VKING
|39,52
|23.033.832
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|85.147.580
|% -9,94
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9094
|26,9149
|% 2,21
|
|Euro
|30,2265
|30,2917
|% 2,38
|
|Sterlin
|35,0724
|35,2483
|% 2,20
|
|Frank
|31,2341
|31,4222
|% 2,46
|
|Riyal
|7,1471
|7,1829
|% 2,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,46
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.202
|11.469
|518,00
|
|Yarım
|5.601
|5.761
|260,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.880
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,67
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,97
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Seans Raporu
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