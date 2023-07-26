METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
26.07.2023 16:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Fon faaliyetlerine ilgili dönemde henüz başlamadığı için herhangi bir işlem yapılmamış ve komiyon oluşmamıştır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175416
BIST
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17:226.729
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 124,45
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2226,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2229,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1158
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:221.703,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.703,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GSDHO
|4,51
|483.658.317
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.560.883
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.498.051
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|IPEKE
|40,12
|401.151.254
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|687.519.532
|% -9,98
|
|ADEL
|279,90
|175.465.966
|% -6,11
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|LUKSK
|54,10
|13.040.122
|% -5,42
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|ASTOR
|104,60
|9.098.190.412
|% 4,60
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|KOZAL
|27,86
|6.283.277.866
|% 9,25
|
|THYAO
|222,20
|5.570.287.408
|% 2,25
|
|ASELS
|72,65
|4.490.741.784
|% 2,47
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,29
|2.229.608.024
|% 1,22
|
|KOZAL
|27,86
|6.283.277.866
|% 9,25
|
|ODAS
|10,78
|2.171.852.702
|% 9,33
|
|CANTE
|17,42
|3.517.933.684
|% 1,22
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9442
|26,9502
|% 0,11
|
|Euro
|29,8118
|29,8315
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,7174
|34,8915
|% 0,29
|
|Frank
|31,0893
|31,2766
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1637
|7,1997
|% 0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.706
|5,17
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.128
|11.224
|52,00
|
|Yarım
|5.555
|5.638
|26,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.819
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,28
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ODAS, KOZAL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115 artarak (% 1.95 ) 6, 004
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SRVGY, AKMGY, INGRM, KOZAA, OYAYO, GSDHO, IPEKE, AKYHO, ZEDUR, BRKSN
-
17:35
EUYO, KOZAA, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
VBTYZ, GMTAS, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında