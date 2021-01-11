METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.067,5 % 0,00082498
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.333,28 % 0,00018128
Bağımsız Denetim Ücreti
885 % 0,00012033
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.307,38 % 0,01214292
Fon Yönetim Ücreti
13.803.284,47 % 1,87680109
Hisse Senedi Komisyonu
26.671,17 % 0,00362642
Tahvil Bono Komisyonu
12.764,33 % 0,00173554
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.580,41 % 0,00334214
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.750,31 % 0,00023799
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
109.961,1 % 0,01495116
TOPLAM GİDERLER
14.076.604,95 % 1,91396385
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
735.468.694,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900170
BIST
17:111.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,87
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:117,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:119,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:11443,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,29
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FROTO
|148,50
|265.677.018
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.035.694
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|102.987.568
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.832.935
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.208.230
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.179.807.187
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|GARAN
|10,44
|1.176.679.753
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.027.108.849
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,67
|585.853.840
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|251.276.059
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|309.327.486
|% -1,63
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5116
|7,5148
|% 1,92
|
|Euro
|9,1267
|9,1361
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0898
|10,1404
|% 1,19
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% 1,26
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 1,89
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem
-
17:21GEDIK
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 406 adet işlem
-
17:20INDES
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 816 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, GUBRF
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 88 kaybederek (% -0.57 ) 1, 375