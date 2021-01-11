METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.067,5 % 0,00082498Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.333,28 % 0,00018128Bağımsız Denetim Ücreti885 % 0,00012033Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.307,38 % 0,01214292Fon Yönetim Ücreti13.803.284,47 % 1,87680109Hisse Senedi Komisyonu26.671,17 % 0,00362642Tahvil Bono Komisyonu12.764,33 % 0,00173554Gecelik Ters Repo Komisyonu24.580,41 % 0,00334214Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.750,31 % 0,00023799Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler109.961,1 % 0,01495116TOPLAM GİDERLER14.076.604,95 % 1,91396385DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ735.468.694,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900170BIST