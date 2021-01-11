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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 15:55



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.067,5 % 0,00082498
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.333,28 % 0,00018128
Bağımsız Denetim Ücreti
885 % 0,00012033
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.307,38 % 0,01214292
Fon Yönetim Ücreti
13.803.284,47 % 1,87680109
Hisse Senedi Komisyonu
26.671,17 % 0,00362642
Tahvil Bono Komisyonu
12.764,33 % 0,00173554
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.580,41 % 0,00334214
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.750,31 % 0,00023799
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
109.961,1 % 0,01495116
TOPLAM GİDERLER
14.076.604,95 % 1,91396385
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
735.468.694,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900170


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FORMT 5,39 20.035.694 % 10,00  
TURGG 146,30 102.987.568 % 10,00  
KONYA 1.324,40 135.832.935 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.933 2.977 -36,00  
Tam 2.921 2.995 -28,92  
Yarım 1.411 1.448 -14,48  
Çeyrek 708 724 -7,24  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 -0,46  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,01  
B. Petrol 55,16 55,16 -0,83  
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