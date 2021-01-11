METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,00096042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,00038698Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,00013677Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.177,52 % 0,01555264Fon Yönetim Ücreti1.866.824,93 % 1,03039762Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.336,31 % 0,00349734Gecelik Ters Repo Komisyonu194.304,9 % 0,10724696Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.171,13 % 0,00395812Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.713,32 % 0,02136789TOPLAM GİDERLER2.144.217,08 % 1,18350475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.175.198,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900172BIST