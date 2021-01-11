METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01196543Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,00462621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri345,7 % 0,01505915Fon Yönetim Ücreti8.025,44 % 0,34959881Hisse Senedi Komisyonu172,02 % 0,00749342Tahvil Bono Komisyonu91,29 % 0,00397671Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.195,23 % 0,31343376TOPLAM GİDERLER16.210,56 % 0,70615349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.295.614,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900374BIST