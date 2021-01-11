METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
252,21 % 0,00287212
Bağımsız Denetim Ücreti
212,4 % 0,00241877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
409,71 % 0,0046657
Fon Yönetim Ücreti
75.230,02 % 0,85670512
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
222,08 % 0,002529
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.022,07 % 0,01163914
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.163,51 % 0,02463764
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.481,65 % 0,11936303
TOPLAM GİDERLER
89.993,65 % 1,02483052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.781.320,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900375
BIST
17:321.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:327,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1312
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:329,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0960
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:32444,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,93
|Açılış
|: 443,29
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:30
|FROTO
|148,50
|290.387.955
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|153.882.611
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|106.916.729
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.127.579
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.255.870
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.307.879
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.264.670.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.342.816.779
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|TCELL
|16,74
|1.094.478.689
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|596.392.869
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|300.448.100
|% -2,14
|
|TSKB
|1,82
|337.938.890
|% -1,09
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4962
|7,5007
|% 1,73
|
|Euro
|9,1112
|9,1208
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 1,21
|
|Frank
|8,3958
|8,4463
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9966
|2,0066
|% 1,90
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|