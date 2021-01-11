METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00287212Bağımsız Denetim Ücreti212,4 % 0,00241877Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri409,71 % 0,0046657Fon Yönetim Ücreti75.230,02 % 0,85670512Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu222,08 % 0,002529Gecelik Ters Repo Komisyonu1.022,07 % 0,01163914Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.163,51 % 0,02463764Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.481,65 % 0,11936303TOPLAM GİDERLER89.993,65 % 1,02483052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.781.320,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900375BIST