METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00383681Bağımsız Denetim Ücreti212,4 % 0,00296687Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.889,41 % 0,02639183Fon Yönetim Ücreti61.332,12 % 0,85670499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu234,26 % 0,00327221Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.139,34 % 0,11369268TOPLAM GİDERLER72.082,21 % 1,00686539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.159.071,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900376BIST