METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,000096Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,00008661Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.412,98 % 0,02286286Fon Yönetim Ücreti5.369.720,37 % 1,87680116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.119,76 % 0,00388653Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.866,24 % 0,00065228Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar28.832,99 % 0,01007758Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.982,54 % 0,01746968TOPLAM GİDERLER5.527.457,36 % 1,9319327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.110.243,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900377BIST