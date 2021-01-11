METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.165,32 % 0,00061894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.668,19 % 0,00076268Bağımsız Denetim Ücreti814,2 % 0,00023273Alınan Kredi Faizleri0 % 0,00278423Tahvil Bono Komisyonu82,72 % 0,00002364Gecelik Ters Repo Komisyonu36.211,47 % 0,0103508Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.011,83 % 0,00057507Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.257,24 % 0,01808165TOPLAM GİDERLER7.940.216,52 % 2,26965681DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ349.842.164,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900378BIST