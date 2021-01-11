METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.807,55 % 0,00841048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.759,71 % 0,0018956Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,00026694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.152,9 % 0,01309139Fon Yönetim Ücreti939.452,39 % 1,0120005Hisse Senedi Komisyonu2.664,76 % 0,00287054Tahvil Bono Komisyonu433,57 % 0,00046705Gecelik Ters Repo Komisyonu12.017,44 % 0,01294547Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.610,06 % 0,00173439Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.784,14 % 0,02346639TOPLAM GİDERLER999.930,32 % 1,07714877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.831.218,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900379BIST