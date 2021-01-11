METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,00177747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,0007162Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,00025313Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.411,15 % 0,01063506Fon Yönetim Ücreti2.179.505,2 % 2,22637962Hisse Senedi Komisyonu247.043,01 % 0,25235614Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.473,44 % 0,00865568Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.431,62 % 0,01984953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu19.834,72 % 0,0202613Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.517,6 % 0,03015243TOPLAM GİDERLER2.516.905,71 % 2,57103657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.894.589,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900380BIST