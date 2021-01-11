METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,00470122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,00189427Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,0006695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.083,27 % 0,01103208Fon Yönetim Ücreti317.089,45 % 0,85670458Hisse Senedi Komisyonu1.303,1 % 0,00352068Tahvil Bono Komisyonu754,39 % 0,00203819Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.650,35 % 0,04228374TOPLAM GİDERLER341.569,53 % 0,92284427DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.012.694,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900381BIST