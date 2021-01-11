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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:52



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.740,05 % 0,00470122
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
701,12 % 0,00189427
Bağımsız Denetim Ücreti
247,8 % 0,0006695
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.083,27 % 0,01103208
Fon Yönetim Ücreti
317.089,45 % 0,85670458
Hisse Senedi Komisyonu
1.303,1 % 0,00352068
Tahvil Bono Komisyonu
754,39 % 0,00203819
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.650,35 % 0,04228374
TOPLAM GİDERLER
341.569,53 % 0,92284427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.012.694,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900381


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Tam 2.925 2.999 -24,56  
Yarım 1.414 1.451 -11,87  
Çeyrek 709 725 -5,94  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,48  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,02  
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