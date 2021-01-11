METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,43681639Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,17600684Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,0266601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94,82 % 0,0238033Fon Yönetim Ücreti3.412,4 % 0,85663759Hisse Senedi Komisyonu22,82 % 0,00572866Tahvil Bono Komisyonu6,05 % 0,00151877Gecelik Ters Repo Komisyonu51,85 % 0,01301625Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu160,78 % 0,04036168Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.267,15 % 1,82432126TOPLAM GİDERLER13.563,24 % 3,40487084DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ398.348,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900382BIST