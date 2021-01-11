METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,3321365Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,13382808Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,0202712Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115,46 % 0,02203872Fon Yönetim Ücreti4.488,01 % 0,8566604Hisse Senedi Komisyonu125,45 % 0,02394559Tahvil Bono Komisyonu14,99 % 0,00286125Gecelik Ters Repo Komisyonu99,22 % 0,01893887Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu257,85 % 0,04921778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.313,95 % 1,39606893TOPLAM GİDERLER14.962,3 % 2,85596732DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ523.896,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900383BIST