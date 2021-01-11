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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:52



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.740,05 % 0,48851149
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
701,12 % 0,1968364
Bağımsız Denetim Ücreti
106,2 % 0,02981519
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73,85 % 0,02073307
Fon Yönetim Ücreti
3.051,29 % 0,85663644
Hisse Senedi Komisyonu
47,41 % 0,01331015
Tahvil Bono Komisyonu
6,38 % 0,00179116
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,73 % 0,02069938
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
179,99 % 0,05053141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.273,5 % 2,04200359
TOPLAM GİDERLER
13.253,52 % 3,72086829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
356.194,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900384


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FROTO 148,50 235.126.070 % 10,00  
TURGG 146,30 96.312.068 % 10,00  
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Riyal 1,9980 2,0080 % 1,97  
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Altın Ons 1.836 1.836 -11,69  
Altın Gr. 442 442 3,67  
Cumhuriyet 2.923 2.967 -46,00  
Tam 2.920 2.994 -29,87  
Yarım 1.411 1.448 -14,44  
Çeyrek 708 724 -7,22  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,49  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,79  
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