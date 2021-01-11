METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,48851149Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,1968364Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,02981519Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73,85 % 0,02073307Fon Yönetim Ücreti3.051,29 % 0,85663644Hisse Senedi Komisyonu47,41 % 0,01331015Tahvil Bono Komisyonu6,38 % 0,00179116Gecelik Ters Repo Komisyonu73,73 % 0,02069938Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu179,99 % 0,05053141Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.273,5 % 2,04200359TOPLAM GİDERLER13.253,52 % 3,72086829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ356.194,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900384BIST