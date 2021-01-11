METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.740,05 % 0,41009651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
701,12 % 0,16524058
Bağımsız Denetim Ücreti
106,2 % 0,02502931
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87,27 % 0,02056787
Fon Yönetim Ücreti
3.634,8 % 0,85665286
Hisse Senedi Komisyonu
120,05 % 0,02829349
Tahvil Bono Komisyonu
2,22 % 0,00052321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
85,62 % 0,020179
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
197,03 % 0,0464362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.286,17 % 1,71721094
TOPLAM GİDERLER
13.960,53 % 3,29022997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
424.302,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900385
BIST
16:451.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:457,5239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1507
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5239
En Düşük
7,3310
16:459,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1132
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:45443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,09
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FROTO
|148,50
|227.488.863
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.784.191
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.275.942
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.031.117
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|2.971.474.328
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|TCELL
|17,00
|935.729.499
|% 0,89
|
|GARAN
|10,47
|935.642.561
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,70
|559.505.731
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|510.897.468
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,37
|209.061.593
|% -2,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5174
|7,5239
|% 2,04
|
|Euro
|9,1318
|9,1388
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0621
|10,1125
|% 0,92
|
|Frank
|8,3712
|8,4216
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 1,67
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
-
16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
-
16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
-
16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem