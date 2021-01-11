METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,41009651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,16524058Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,02502931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87,27 % 0,02056787Fon Yönetim Ücreti3.634,8 % 0,85665286Hisse Senedi Komisyonu120,05 % 0,02829349Tahvil Bono Komisyonu2,22 % 0,00052321Gecelik Ters Repo Komisyonu85,62 % 0,020179Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu197,03 % 0,0464362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.286,17 % 1,71721094TOPLAM GİDERLER13.960,53 % 3,29022997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ424.302,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900385BIST