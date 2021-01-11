METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri425,27 % 0,00646931Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.241,74 % 0,03410191Bağımsız Denetim Ücreti177 % 0,00269257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.241,11 % 0,01888008Fon Yönetim Ücreti123.373,6 % 1,87679021Hisse Senedi Komisyonu571,79 % 0,00869821Tahvil Bono Komisyonu208,51 % 0,00317191Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.000,26 % 0,12170197TOPLAM GİDERLER136.239,28 % 2,07250617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.573.648,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900386BIST