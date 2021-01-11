METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00007156Bağımsız Denetim Ücreti247,8 % 0,00006456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.783,43 % 0,01244848Fon Yönetim Ücreti1.341.938,06 % 0,34959994Hisse Senedi Komisyonu10.253,59 % 0,00267125Tahvil Bono Komisyonu1.103,82 % 0,00028757Gecelik Ters Repo Komisyonu25.859,72 % 0,00673694Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.679,89 % 0,00043764Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.852,78 % 0,00543254TOPLAM GİDERLER1.449.993,77 % 0,37775047DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ383.849.625,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900387BIST