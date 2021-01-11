METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00007156
Bağımsız Denetim Ücreti
247,8 % 0,00006456
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.783,43 % 0,01244848
Fon Yönetim Ücreti
1.341.938,06 % 0,34959994
Hisse Senedi Komisyonu
10.253,59 % 0,00267125
Tahvil Bono Komisyonu
1.103,82 % 0,00028757
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.859,72 % 0,00673694
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.679,89 % 0,00043764
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.852,78 % 0,00543254
TOPLAM GİDERLER
1.449.993,77 % 0,37775047
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
383.849.625,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900387
BIST
16:451.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:457,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1473
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:459,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:45443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,09
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KONYA
|1.324,40
|45.501.090
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.805.417
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|95.875.070
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|227.488.863
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.059.904
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,30
|3.001.376.827
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,52
|1.562.119.708
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,64
|1.038.429.987
|% 1,86
|
|GARAN
|10,49
|943.037.974
|% -2,51
|
|TCELL
|17,00
|941.887.406
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,64
|1.038.429.987
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,52
|1.562.119.708
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,70
|561.471.453
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,37
|211.182.167
|% -2,14
|
|DOHOL
|3,40
|511.134.762
|% 0,29
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5173
|7,5205
|% 2,00
|
|Euro
|9,1317
|9,1403
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,0654
|10,1159
|% 0,95
|
|Frank
|8,3750
|8,4255
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 1,70
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-11,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,56
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,87
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,94
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
-
16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
-
16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
-
16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem