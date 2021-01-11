METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 1,18540552Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,47763657Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,07234853Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87,09 % 0,05932988Fon Yönetim Ücreti1.257,37 % 0,85658075Hisse Senedi Komisyonu41,31 % 0,02814235Tahvil Bono Komisyonu10,31 % 0,00702367Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.217,73 % 4,91706385TOPLAM GİDERLER11.161,18 % 7,60353113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.789,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900388BIST