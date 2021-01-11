METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 1,45907003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,58790447Bağımsız Denetim Ücreti106,2 % 0,08905103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132,66 % 0,11123831Fon Yönetim Ücreti1.021,39 % 0,85645788Hisse Senedi Komisyonu62,59 % 0,05248309Tahvil Bono Komisyonu9,68 % 0,00811689Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.212,03 % 6,04744508TOPLAM GİDERLER10.985,72 % 9,21176678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ119.257,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900389BIST