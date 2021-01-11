METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.165,32 % 0,00213223
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.668,19 % 0,00262741
Bağımsız Denetim Ücreti
354 % 0,00034859
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.492,52 % 0,01033217
Fon Yönetim Ücreti
1.027.706,12 % 1,01200051
Hisse Senedi Komisyonu
2.755,71 % 0,0027136
Tahvil Bono Komisyonu
204,74 % 0,00020161
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.813,39 % 0,00670927
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.719,76 % 0,00169348
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 İ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.551.937,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900390
BIST
16:461.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:467,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1473
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:469,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:46443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,09
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FROTO
|148,50
|233.668.097
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.522.280
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|95.903.891
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.960.308
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.825.085
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.070.221
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,10
|3.021.445.302
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,51
|1.566.677.305
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.040.786.686
|% 1,24
|
|GARAN
|10,47
|953.802.324
|% -2,70
|
|TCELL
|16,99
|944.491.125
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,63
|1.040.786.686
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,51
|1.566.677.305
|% -1,18
|
|OZGYO
|2,70
|563.865.289
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,36
|211.881.724
|% -2,86
|
|DOHOL
|3,40
|511.568.548
|% 0,29
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5156
|7,5220
|% 2,02
|
|Euro
|9,1277
|9,1373
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0717
|10,1222
|% 1,01
|
|Frank
|8,3811
|8,4316
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9937
|2,0037
|% 1,75
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
16:44
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16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
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16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
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16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem
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16:53OLMIP
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 303, 353 adet işlem