METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.165,32 % 0,00213223Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.668,19 % 0,00262741Bağımsız Denetim Ücreti354 % 0,00034859Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.492,52 % 0,01033217Fon Yönetim Ücreti1.027.706,12 % 1,01200051Hisse Senedi Komisyonu2.755,71 % 0,0027136Tahvil Bono Komisyonu204,74 % 0,00020161Gecelik Ters Repo Komisyonu6.813,39 % 0,00670927Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.719,76 % 0,00169348Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 İ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.551.937,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900390BIST