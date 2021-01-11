METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.740,05 % 0,00229023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri701,12 % 0,00092281Bağımsız Denetim Ücreti424,8 % 0,00055912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.228,35 % 0,01083005Fon Yönetim Ücreti650.898,73 % 0,85670454Hisse Senedi Komisyonu1.676,96 % 0,00220719Tahvil Bono Komisyonu577,12 % 0,0007596Gecelik Ters Repo Komisyonu1.221,22 % 0,00160735Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.785,82 % 0,00235047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.321,67 % 0,02674712TOPLAM GİDERLER687.575,84 % 0,90497848DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.977.037,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900391BIST