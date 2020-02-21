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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.02.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 75 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -
BIST-KYD OSBA SABIT 5 -

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 80-100 Türk Lirası cinsinden
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820816


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RYSAS 8,90 3.339.892 % 11,67  
GYHOL 26,16 387.543 % 10,94  
KOZAA 12,38 481.305.480 % 10,14  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8871 7,9267 % 0,66  
Frank 6,2040 6,2414 % 0,46  
Riyal 1,6258 1,6340 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 15,21  
Altın Gr. 322 322 4,25  
Cumhuriyet 2.131 2.163 33,00  
Tam 2.123 2.176 36,23  
Yarım 1.026 1.053 17,53  
Çeyrek 515 526 8,77  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,15  
Gümüş Gr. 3,65 3,65 0,05  
B. Petrol 58,19 58,19 -1,12  
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