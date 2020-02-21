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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.02.2020 14:38
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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün asgari %60'ı devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulur. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %20'si BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere fon portföyünün %30'una kadar yatırım yapılabilir. Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına fon portföyünün %25'ine kadar yatırım yapılabilir. Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün %2'sini aşamaz. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 65 -
BIST 100 GETIRI 10 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 -
BIST-KYD OSBA SABIT 10 -

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-10
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820817


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KOZAA 12,53 607.968.116 % 11,48  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8922 7,9318 % 0,72  
Frank 6,2079 6,2453 % 0,52  
Riyal 1,6272 1,6353 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 23,01  
Altın Gr. 323 323 5,01  
Cumhuriyet 2.135 2.167 37,00  
Tam 2.128 2.181 40,93  
Yarım 1.029 1.055 19,80  
Çeyrek 516 528 9,90  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 0,20  
Gümüş Gr. 3,65 3,66 0,05  
B. Petrol 58,20 58,20 -1,11  
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