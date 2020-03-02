METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.03.2020 16:17
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823314
BIST
17:13107.773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.779,50
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:136,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:136,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:13318,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,27
|Açılış
|: 318,64
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|ASUZU
|12,03
|65.948.559
|% 18,29
|
|OYAYO
|4,46
|19.516.585
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,27
|36.945.254
|% 14,57
|
|GYHOL
|22,90
|7.878.080
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,08
|15.874.718
|% -2,90
|
|ECZYT
|11,66
|9.491.262
|% -2,83
|
|MAALT
|76,65
|1.176.287
|% -2,29
|
|THYAO
|12,00
|1.099.122.766
|% 2,13
|
|ASELS
|28,44
|560.829.514
|% 3,42
|
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|GARAN
|9,66
|429.884.991
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,43
|344.067.074
|% 6,11
|
|KARSN
|1,99
|493.827.922
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,43
|344.067.074
|% 6,11
|
|ODAS
|2,06
|240.451.194
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|157.121.690
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|141.355.967
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9253
|7,9650
|% -0,51
|
|Frank
|6,4759
|6,5149
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6543
|1,6626
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|16,75
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-0,15
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,07
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
|
Seans Raporu
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1961, 41 artarak (% 1.55 ) 128, 265
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17:26IEYHO
Yüzde 5.08 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 662, 302 adet işlem
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17:25DESA
Yüzde 6.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 780 adet işlem
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17:24KUYAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 613, 497 adet işlem