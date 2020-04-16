METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838645
BIST
16:2396.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 884,75
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:236,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:237,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:23383,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|89.913.341
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.720.442
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.689.307
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.157.552
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.529.375
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|241.853.690
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.501.946
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,98
|1.119.548.144
|% -9,86
|
|ASELS
|26,82
|964.148.298
|% 1,44
|
|THYAO
|10,31
|872.454.204
|% -0,48
|
|GARAN
|8,31
|661.102.242
|% 1,22
|
|ECILC
|4,72
|657.005.615
|% 8,01
|
|IHLGM
|1,07
|217.001.263
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.788.520
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.685.271
|% -9,57
|
|ECILC
|4,72
|657.005.615
|% 8,01
|
|YKBNK
|1,96
|258.554.699
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6414
|8,6848
|% 0,13
|
|Frank
|7,1480
|7,1911
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8404
|1,8496
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,75
|
|Altın Gr.
|384
|385
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|23,90
|
|Tam
|2.540
|2.601
|24,50
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
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Seans Raporu
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