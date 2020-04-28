METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre Karahasan 02.01.2020Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMetin Türkeş 02.01.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 22Figen Kılıç Ergüzel 02.01.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 20Murat Özkan 09.04.2020 2014 -2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Müdürü 2020 -...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840832BIST