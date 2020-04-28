METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 16:34
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Karahasan 02.01.2020
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Türkeş 02.01.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 22
Figen Kılıç Ergüzel 02.01.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 20
Murat Özkan 09.04.2020 2014 -2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Müdürü 2020 -...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840832
BIST
16:21101.685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 417,95
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:216,9992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9996
En Düşük
6,9799
16:217,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:21385,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 385,02
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.267.643
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.988
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|571.827.406
|% -0,28
|
|ASELS
|27,52
|436.405.275
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.613.903
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.174.011
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7012
|8,7448
|% 0,50
|
|Frank
|7,1657
|7,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-4,74
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,40
|
|Tam
|2.530
|2.585
|-2,50
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,20
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,50
|23,50
|0,43
|