METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 13:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 01.02.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851534
BIST
15:10111.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 62,29
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:106,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8588
En Düşük
6,8328
15:107,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:10378,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,64
|Açılış
|: 378,91
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.644.340
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.552.054
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.030.786
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.109.657
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.244.924
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.593.575
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.340.495
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.788.322
|% -9,80
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|ASELS
|32,12
|531.738.867
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|524.994.361
|% -0,73
|
|THYAO
|12,54
|340.067.071
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|336.189.897
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|248.244.360
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|164.917.503
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|304.769.569
|% -1,04
|
|ODAS
|2,15
|320.936.109
|% 0,00
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6275
|% -0,00
|
|Frank
|7,1914
|7,2347
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,53
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-3,50
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-7,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,51
|
Seans Raporu
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15:21DEVA
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15:16TATGD
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15:15IHGZT
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15:13TACTR
Yüzde 9.20 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 742 adet işlem