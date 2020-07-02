METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.07.2020 15:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854091
BIST
15:48116.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.517,09
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:486,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:487,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:48389,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 389,30
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.108.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.125.667
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,38
|989.659.860
|% 0,96
|
|SISE
|5,86
|679.011.240
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,31
|646.525.854
|% 3,61
|
|THYAO
|12,27
|646.279.235
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|239.479.585
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.661.149
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|574.025.767
|% 0,31
|
|KARSN
|3,13
|524.444.491
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5625
|8,6054
|% 0,53
|
|Frank
|7,2350
|7,2786
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,17
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:58XU100
Endeks 116, 850 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
-
15:58TUCLK
Yüzde 5.14 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 514, 047 adet işlem
-
15:57OZGYO
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 194, 486 adet işlem
-
15:56MIPAZ
Yüzde 4.89 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 622, 162 adet işlem
-
15:54MERKO
Yüzde 9.03 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 998, 025 adet işlem