METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:42
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.05.2019 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 22
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856848
BIST
15:56119.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 244,48
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:566,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:567,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
15:56398,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,29
|Açılış
|: 398,26
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.034.263
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.308.807
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.274.089
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.977.408
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|19.048.326
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|25.447.618
|% -6,00
|
|FENER
|12,97
|82.821.402
|% -5,88
|
|EKGYO
|2,29
|2.130.823.589
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.333.263.144
|% -0,77
|
|KRDMD
|3,30
|1.127.993.059
|% 3,45
|
|GARAN
|8,19
|1.074.604.245
|% -1,56
|
|PETKM
|4,38
|968.866.306
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.130.823.589
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.127.993.059
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|968.866.306
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|417.434.298
|% 0,53
|
|SISE
|6,44
|1.333.263.144
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% 0,03
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|12,49
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.600
|16,20
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,60
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,10
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|