METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:44
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856850
BIST
16:00119.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 300,56
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:006,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:007,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
16:00398,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,40
|Açılış
|: 398,38
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.555.995
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.322.982
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.274.089
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.006.549
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|19.149.550
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|83.015.413
|% -6,02
|
|TEKTU
|1,97
|181.124.577
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,29
|2.133.066.155
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.341.483.330
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,31
|1.262.167.024
|% 3,76
|
|GARAN
|8,19
|1.087.324.930
|% -1,56
|
|PETKM
|4,39
|990.408.014
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.133.066.155
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.262.167.024
|% 3,76
|
|PETKM
|4,39
|990.408.014
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,91
|426.398.897
|% 1,60
|
|SISE
|6,46
|1.341.483.330
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6283
|% 0,08
|
|Frank
|7,2632
|7,3069
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|12,49
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.600
|16,20
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,60
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,10
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|