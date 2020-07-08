METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856852
BIST
16:00119.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 300,56
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:006,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:007,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
16:00398,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,30
|Açılış
|: 398,38
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.327.985
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|25.568.741
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.276.853
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.006.809
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|19.217.062
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|83.073.228
|% -5,95
|
|TEKTU
|1,97
|181.310.234
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,29
|2.134.190.211
|% 2,23
|
|SISE
|6,49
|1.353.539.763
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,31
|1.267.500.051
|% 3,76
|
|GARAN
|8,19
|1.088.848.935
|% -1,56
|
|PETKM
|4,40
|992.510.542
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.134.190.211
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.267.500.051
|% 3,76
|
|PETKM
|4,40
|992.510.542
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,91
|426.545.599
|% 1,60
|
|SISE
|6,49
|1.353.539.763
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5873
|8,6304
|% 0,10
|
|Frank
|7,2632
|7,3069
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|12,83
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|16,00
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,50
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|