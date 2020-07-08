METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Bahadır DOĞUŞ 02.05.2019 2013 - 2018 Deniz Yatırım - Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 2019 - ...... Deniz Portföy - Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856853
BIST
14:36119.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 204,44
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:366,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8671
En Düşük
6,8525
14:367,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7560
En Düşük
7,7149
14:36397,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 397,88
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.205.416
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.118.431
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.573
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.848.480
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.266.619
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|8.823.162
|% -9,92
|
|FENER
|12,93
|78.708.283
|% -6,17
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|17.642.231
|% -6,05
|
|MARTI
|1,42
|23.143.615
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|1.960.231.049
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.222.787.439
|% -0,15
|
|PETKM
|4,36
|890.191.357
|% -1,36
|
|GARAN
|8,21
|879.943.777
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,38
|753.777.306
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.960.231.049
|% 2,23
|
|PETKM
|4,36
|890.191.357
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,91
|385.411.112
|% 1,60
|
|SISE
|6,48
|1.222.787.439
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|753.777.306
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6269
|% 0,06
|
|Frank
|7,2605
|7,3042
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,14
|
|Altın Gr.
|397
|398
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.595
|10,60
|
|Tam
|2.651
|2.662
|10,90
|
|Yarım
|1.288
|1.302
|5,30
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|
Seans Raporu
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