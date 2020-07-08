METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:51
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Bahadır DOĞUŞ 02.05.2019 2013 - 2018 Deniz Yatırım - Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 2019 - ...... Deniz Portföy - Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856856
BIST
14:36119.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 225,30
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:366,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8671
En Düşük
6,8525
14:367,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7560
En Düşük
7,7149
14:36397,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 397,88
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.206.250
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.118.431
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.595
|% 9,99
|
|EDIP
|2,76
|56.570.944
|% 9,96
|
|BURCE
|11,15
|12.284.381
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,90
|9.024.739
|% -7,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|78.872.831
|% -6,02
|
|SONME
|8,73
|17.711.091
|% -5,62
|
|MARTI
|1,42
|23.170.000
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|1.972.850.086
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.230.046.281
|% -0,15
|
|PETKM
|4,37
|893.212.660
|% -1,13
|
|GARAN
|8,21
|886.730.908
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,38
|756.052.234
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.972.850.086
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|893.212.660
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,91
|386.476.713
|% 1,60
|
|SISE
|6,48
|1.230.046.281
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|756.052.234
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5875
|8,6306
|% 0,11
|
|Frank
|7,2634
|7,3071
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,98
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.596
|12,40
|
|Tam
|2.652
|2.664
|12,70
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|6,20
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|
Seans Raporu
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14:47XU100
Endeks 119, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 18, 189.00 milyon TL de
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14:47LOGO
Yüzde 4.61 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 124 adet işlem
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14:46NUGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 667, 805 adet işlem
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14:45DERAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 144 adet işlem
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14:44ALGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 18.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 697 adet işlem