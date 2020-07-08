METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Bahadır DOĞUŞ 02.05.2019 2013 - 2018 Deniz Yatırım - Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 2019 - ...... Deniz Portföy - Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856858
BIST
15:17119.292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,57
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:176,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:177,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:17397,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,98
|Açılış
|: 397,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.256.278
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.156.101
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.243.006
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.657.915
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|18.502.475
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|81.273.381
|% -6,02
|
|DOGUB
|3,10
|9.918.467
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,28
|2.092.031.662
|% 1,79
|
|SISE
|6,46
|1.291.726.550
|% -0,46
|
|GARAN
|8,18
|958.644.324
|% -1,68
|
|PETKM
|4,37
|913.088.550
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,38
|779.451.025
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|2.092.031.662
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,90
|401.849.592
|% 1,06
|
|PETKM
|4,37
|913.088.550
|% -1,13
|
|SISE
|6,46
|1.291.726.550
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,38
|779.451.025
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6318
|% 0,12
|
|Frank
|7,2626
|7,3063
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|
Seans Raporu
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15:33PEGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 851, 271 adet işlem
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15:31USAK
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 445, 085 adet işlem
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15:30CEMAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 289, 967 adet işlem