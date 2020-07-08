METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMetin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22Bahadır DOĞUŞ 02.05.2019 2013 - 2018 Deniz Yatırım - Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 2019 - ...... Deniz Portföy - Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856859BIST