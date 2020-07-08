METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:56
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.01.2018 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Bahadır DOĞUŞ 02.05.2019 2013 - 2018 Deniz Yatırım - Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 2019 - ...... Deniz Portföy - Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856859
BIST
15:16119.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,32
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:166,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:167,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:16398,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,01
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.242.937
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.121.704
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.231.983
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.610.458
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|18.425.685
|% -6,81
|
|DOGUB
|3,08
|9.236.028
|% -6,38
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.994.237
|% -5,88
|
|EKGYO
|2,29
|2.059.995.666
|% 2,23
|
|SISE
|6,47
|1.283.959.302
|% -0,31
|
|GARAN
|8,20
|948.536.457
|% -1,44
|
|PETKM
|4,37
|911.026.547
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,37
|773.568.833
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,29
|2.059.995.666
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,90
|400.911.554
|% 1,06
|
|PETKM
|4,37
|911.026.547
|% -1,13
|
|SISE
|6,47
|1.283.959.302
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,37
|773.568.833
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5907
|8,6338
|% 0,14
|
|Frank
|7,2630
|7,3068
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|