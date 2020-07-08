METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 14:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 09.07.2009 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Erkan ÖĞEÇ 02.05.2019 2008 - 2018 İş Yatırım Yeşilyurt Şube Müdür Yardımcısı 2018 - ... Deniz Portföy Yönetmen 21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856861
BIST
14:42119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 187,57
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:426,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8671
En Düşük
6,8525
14:427,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
14:42398,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 398,04
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.206.250
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.595
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.980.537
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|61.351.719
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,76
|9.127.013
|% -8,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|SONME
|8,70
|17.759.120
|% -5,95
|
|FENER
|12,96
|78.930.162
|% -5,95
|
|YAYLA
|3,15
|17.979.345
|% -4,83
|
|EKGYO
|2,29
|1.973.634.286
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.231.273.110
|% -0,15
|
|PETKM
|4,37
|893.625.532
|% -1,13
|
|GARAN
|8,21
|887.788.435
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,38
|756.204.619
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.973.634.286
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|893.625.532
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,90
|386.730.500
|% 1,06
|
|SISE
|6,48
|1.231.273.110
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|756.204.619
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5885
|8,6315
|% 0,12
|
|Frank
|7,2641
|7,3079
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,91
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,52
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|
Seans Raporu
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