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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 09.07.2009 2007-DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 22
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856870


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.228.762 % 10,00  
PKENT 228,90 2.141.321 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.072.605 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.118.741 % 9,98  
EDIP 2,76 61.992.406 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5969 8,6400 % 0,21  
Frank 7,2672 7,3109 % 0,25  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 8,91  
Altın Gr. 398 398 1,99  
Cumhuriyet 2.579 2.598 14,50  
Tam 2.655 2.666 14,90  
Yarım 1.290 1.304 7,30  
Çeyrek 645 653 3,70  
Gümüş.Ons 18,46 18,52 0,23  
Gümüş Gr. 4,08 4,09 0,05  
B. Petrol 43,17 43,17 0,09  
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